المجمعة.. بدء استقبال طلبات التخييم وأفضلية التمديد لزراعة ٢٠ شجرة

خلال اجتماع اللجنة المختصة الذي عُقد برئاسة المحافظ اليوم الأربعاء

أقرت لجنة تنظيم المخيمات بمحافظة المجمعة بمنح أفضلية فيما يتعلق بتمديد ترخيص التخييم لمن يقوم بزراعة 20 شجرة فأكثر من الأشجار المعتمدة والملائمة للبيئة في الموقع المرخص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم برئاسة محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وتضمن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وفي مقدمة التوصيات الصادرة، ضرورة الإعلان عن استقبال طلبات التخييم الذي يبدأ موسمه بتاريخ ( ١ اكتوبر ٢٠١٨م الموافق ١٤٤٠/١/٢١هـ، وينتهي ٢٥ مايو ٢٠١٩ م الموافق ١٤٤٠/٩/٢٠هـ.

وتقرر التأكيد على من يرغب في التخييم بأهمية التشجير من النباتات الصحراوية المقاومة للجفاف.

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05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 06:14 PM

خلال اجتماع اللجنة المختصة الذي عُقد برئاسة المحافظ اليوم الأربعاء

المجمعة.. بدء استقبال طلبات التخييم وأفضلية التمديد لزراعة ٢٠ شجرة

فهد الغبيوي

المجمعة

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أقرت لجنة تنظيم المخيمات بمحافظة المجمعة بمنح أفضلية فيما يتعلق بتمديد ترخيص التخييم لمن يقوم بزراعة 20 شجرة فأكثر من الأشجار المعتمدة والملائمة للبيئة في الموقع المرخص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم برئاسة محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وتضمن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وفي مقدمة التوصيات الصادرة، ضرورة الإعلان عن استقبال طلبات التخييم الذي يبدأ موسمه بتاريخ ( ١ اكتوبر ٢٠١٨م الموافق ١٤٤٠/١/٢١هـ، وينتهي ٢٥ مايو ٢٠١٩ م الموافق ١٤٤٠/٩/٢٠هـ.

وتقرر التأكيد على من يرغب في التخييم بأهمية التشجير من النباتات الصحراوية المقاومة للجفاف.

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