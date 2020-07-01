"الصحة" تعلن تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 يوليو 2020، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة "رحمهم الله".
و بلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 03:38 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 يوليو 2020، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة "رحمهم الله".
و بلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.

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