200 مفقود ومصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بالهند

متحدث الشرطة: عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة

قضى ثلاثة أشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر محطتي توليد كهرباء شمال الهند.

وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية أوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غُمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.

وأكد أن عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة.

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 12:44 AM

متحدث الشرطة: عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة

200 مفقود ومصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي بالهند

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيودلهي

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قضى ثلاثة أشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر محطتي توليد كهرباء شمال الهند.

وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية أوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غُمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.

وأكد أن عملية إنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة.

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