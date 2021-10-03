الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري

طبقاً لبيان الديوان الملكي الأردني

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.

2

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 04:24 PM

طبقاً لبيان الديوان الملكي الأردني

الأول منذ سنوات.. ملك الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 1,755

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، الأحد، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

والاتصال هو الأول بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري منذ سنوات.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر "تويتر" أن الملك عبدالله الثاني "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما الأردن سوريا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021