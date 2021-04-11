طهران تعترف: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

أثّر في توزيع الكهرباء

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي؛ اليوم الأحد، وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وقال "كمالوندي"؛ إن الحادثة لم تؤد إلى تلوّث نووي، ولم ينجم عنها أيُّ إصابات، ونعمل على التحقّق من أسبابها.

وأكّدت وسائل إعلام إيرانية أن الحادث أثّر في توزيع الكهرباء بالمنشأة النووية.