"العمري" إلى رتبة ملازم بالقوات البرية

قلّد قائد مجموعة الإسناد الهندسي الرابعة بالقوات البرية اللواء ركن عبدالله سعيد آل لجهر، ومساعده العقيد ركن عبدالعزيز سفر الشهراني، الملازم سلطان بن عبدالله العمري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة ملازم.

ورفع الملازم سلطان العمري، شُكره بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الثقة الملكية الغالية؛ واعدًا ببذل الغالي والنفيس في خدمة الدين والمليك والوطن.