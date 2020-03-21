حريق "كورونا" المشتعل.. هؤلاء السبب في انتشار الوباء!

المصابون 10 أضعاف المعلن عنه وفحص أسرع وسيلة مكافحة

أكد باحثون أن عدد الإصابات الفعلية في العديد من الدول يبقى أعلى بكثير من الحالات التي يتمّ إحصاؤها رسمياً، وهو فارق يتوقف على مختلف سياسات الفحوص المعتمدة.

وقال الباحث الأمريكي في جامعة كولومبيا جيفري شامان، الذي أسهم في دراسة حول هذا الموضوع تنشرها مجلة "ساينس": "عدد الحالات الفعلية أكبر حتماً بخمسة إلى عشرة أضعاف من الإصابات التي تكشفها الفحوص في معظم الدول المتطورة".

ورأت الحكومة البريطانية، أنه من المنطقي تقدير عدد الإصابات بـ55 ألفاً مقابل 1950 إصابة أُعلن عنها رسمياً في اليوم نفسه، وهذا الفارق ناجم أولاً عن كون قسم كبير من الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم أعراض تذكر، أو ربما لا تظهر عليهم أي أعراض إطلاقاً.

وأوضح معهد باستور على موقعه، أن هذه الفئة تشمل 30 إلى 60% من الأشخاص المصابين، وبالتالي لا يتم رصدهم بسهولة.

وقال "شامان": إنهم يواصلون حياتهم بشكل طبيعي، يعملون، ويستخدمون وسائل النقل العام، ويتسوّقون، يذهبون إلى أماكن أخرى في السيارة أو القطار أو الطائرة، هؤلاء الحاضنون الصامتون يُسهّلون عن غير قصد انتشار الفيروس.

ووفق موقع "العين" الإخباري الإماراتي، فإنه لا يعرف بالضبط حجم دورهم في انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فالمصاب الذي لا يسعل هو مبدئياً أقل نشراً للعدوى من شخص يسعل ويبعث قطرات لعاب محملة بالفيروس.

ويتوقف مدى الفارق بين الحصيلة الفعلية والحصيلة المثبتة على سياسة كل بلد، إن كان يجري فحوصاً على نطاق ضيق أو واسع لمواطنيه، وهي سياسة تختلف كثيراً من بلد لآخر.

وأضاف "شامان": "هناك عدة أسباب لذلك، توافر الفحوص، وقدرة الدول على إجرائها، والجهل الذي يحمل على عدم النظر إلى المشكلة بجدية، أو الغرور المستمدّ من العزة الوطنية".

بدورها، أوضحت المتخصصة في علم الأوبئة في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة سيسيل فيبو: "بكوريا الجنوبية حيث الوباء في تراجع، كان المنعطف الحقيقي الزيادة الكبيرة في عدد الفحوص"، وأضافت: "لا بدّ من معرفة المرحلة التي بلغها الوباء من أجل التصرف، ويجب من أجل ذلك إجراء فحوص".

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الاثنين الماضي، إلى ضرورة فحص كل حالة مشتبه بها، مشدداً على أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية محددة، هدفها احتواء الوباء مثلما يتم احتواء حريق مشتعل.

وقال: "إذا كانت الفحوص إيجابية، اعزلوا هؤلاء المرضى وابحثوا عمّن تواصلوا معهم عن كثب حتى قبل يومين من ظهور الأعراض وافحصوا هؤلاء الأشخاص بدورهم".

وأثبتت الاستراتيجية القائمة على الفحوص العامة وتعقب التواصل بحثاً عن كل من كان على اتصال بشخص مصاب، جدواها في سنغافورة.

وقالت مديرة معهد دوهرتي شارون لوين، وهي من كبار خبراء الأمراض المعدية العالميين: اعتمدت سنغافورة منذ وقت مبكر سياسة مشددة من الفحوص وتعقّب التواصل وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين تواصلوا مع مرضى أثبتت الفحوص إصابتهم.

وارتفعت أصوات في فرنسا تندد بعدم إجراء فحوص بشكل مكثف، غير أن المعايير لإجراء الفحوص تطورت مع تطور الوباء، على غرار ما جرى في دول أخرى.

وفي مرحلة أولى، كانت أي حالة يشتبه بها تخضع للفحص، أما الآن فأوضحت وزارة الصحة أن الفحوص محصورة بالمرضى في المستشفيات، والأشخاص الذين يعانون وضعا هشا، والعاملين في مجال الصحة الذين تظهر عليهم أعراض، والمتبرعين بأعضاء وأول ثلاثة مرضى في الدور الجماعية للأشخاص الضعفاء البنية، مثل دور المسنين ومراكز المعوقين، وأكدت الوزارة إجراء آلاف الفحوص منذ عدة أسابيع" من غير أن تحدد رقماً معيناً.



وأجرت إيطاليا، الدولة الأكثر إصابة بالوباء في أوروبا، 165 ألف فحص حتى الأربعاء، وفي إسبانيا التي تعتمد اللامركزية، لا يمكن معرفة عدد الفحوص التي جرت بشكل دقيق، أما في ألمانيا فالنهج المتبع يختلف بين المناطق، وأعلنت عدة دول في الأيام الماضية بينها الولايات المتحدة عزمها على تكثيف جهودها.

وقد تكمن إحدى الوسائل لتشديد مكافحة الوباء في التوصل إلى وضع فحوص أسهل وأسرع، تصدر نتائجها في نصف ساعة، عوضاً عن الفحوص الحالية التي تستغرق نتائجها أربع إلى خمس ساعات.