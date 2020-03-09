10800 زيارة منزلية نفذتها "الرعاية الصحية المنزلية" بمستشفى صامطة

الفريق الطبي المجهز بكافة اللوازم يواصل تقديم خدماته لعشرات المرضى

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام، منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى، 10770 زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها 593 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وعددهم أكثر من 147 مريضاً ومريضة حتى نهاية النصف الأول من العام 1441.

وتم تجهيز الفريق الطبي باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب وثلاثة ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي .

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية "علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.