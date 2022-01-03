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تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بالدول الخليجية

اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها بالرياض

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عقدت اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.

جاء ذلك بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وأتى الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2022م، والمساهمة في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.