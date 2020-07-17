حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تضمنت 7 حالات بمحافظة بقعاء و4 بالحائط

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.