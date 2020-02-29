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القرار يستمر حتى التاسع من مارس المقبل في إطار منع تفشي الفيروس

"الأونروا" تعلن إقفال مدارسها في لبنان كإجراء احترازي ضد "كورونا"

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيروت، عن إقفال جميع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأكد مكتب "الأونروا" في بيان اليوم، إقفال المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من اليوم السبت 29 فبراير وحتى الاثنين 9 مارس القادم، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.



وكانت "الأونروا" قد أنشأت خلال الأيام القليلة الماضية غرفة طوارئ، وشرعت بحملات توعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.