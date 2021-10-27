اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ18

ناقشت الموضوعات الهادفة لتعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة

عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الـ18.

وحضر الاجتماعَ قائدُ القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

وناقش الاجتماعُ العديدَ من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في الدول الأعضاء، وتحقيقًا لمتطلبات منظومة التعاون الخليجي في المجالات العسكرية.