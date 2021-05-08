مركز الطب النووي بمستشفى سليمان الحبيب يحصل على اعتماد المنظمة الأوروبية

في تصوير الأورام باستخدام جهاز التصوير البوزيتروني الطبقي المدمج PET-CT

نجح مركز الطب النووي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، مجدداً، في الحصول على شهادة اعتماد المنظمة الأوروبية للطب النووي للمرة السادسة على التوالي في تصوير الأورام باستخدام جهاز التصوير البوزيتروني الطبقي المدمج PET-CT ، الذي يُعد أعلى تصنيف واعتماد عالمي صادر من أكثر المؤسسات معنية واحترافية في التقييم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش؛ إن اجتياز المركز اختبار التقييم للمرة السادسة جاء نتيجة الالتزام التام بالمتطلبات الدولية للجودة والأمان والسلامة وضبط جرعات الأشعة الصادرة من الأجهزة ضمن المعايير المعتمدة لسلامة المرضى، إضافة إلى تأمين أحدث التقنيات الطبية التي تقدم خدمات متميزة وفريدة من نوعها كجهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET، الذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، واحتوائه على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعي Symbia Intevo SPECT-CT المعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، وكذلك تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة، ومشكلات الخلل الوظيفي لأعضاء الجسم.

وأوضح د. الحربش أن تقنية التصوير "البوزيتروني" تعتمد بالأساس على دمج الأشعة المقطعية مع التصوير البوزيتروني النووي، بحيث يُمكن للطبيب المعالج التأكّد من وجود الورم من عدمه وتحديد حجمه، ومن ثم وضع الخطة العلاجية الفعالة للقضاء عليه ومتابعة مدى فعالية العلاج.

وأضاف أن مركز الطب النووي يوفر ما يزيد على مائة فحص تشخيصي باستخدام أحدث تقنيات التصوير كفحوصات الأورام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، إضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراء الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلام المفاصل المزمنة وغيرها من الفحوصات.

جديرٌ بالذكر أن مركز الطب النووي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، يُعد من أهم المراكز المتخصصة والرائدة في التشخيص والعلاج بالطب النووي، ويعمل به كفاءات طبية تمتلك خبرات نوعية كبيرة عملت بمستشفيات شهيرة بالخارج ونجحت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية في استقطابها للعمل داخل المملكة من منطلق حرصها على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية وتقديم نموذج صحي متفرد بامتياز.