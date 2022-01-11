الأرصاد": أمطار على منطقة حائل تشمل ١١ محافظة

في حالة ‏يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من صباح اليوم على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة،الكهفة، المستجدة، بقعاء، سميراء، غزلانة، وموقق، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية.