في الثامن من رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق

بعد ثبوت 23 حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.. وتعيد فتح 16 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في سبع مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 72 يومًا إلى 700 مسجد، تم فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن المساجد المغلقة 11 بمنطقة الرياض؛ تم رصد 11 حالة إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة القصيم؛ تم رصد ست حالات، ومسجدان بالمنطقة الشرقية؛ تم رصد حالتَي إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة جازان، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا: عشرة بمنطقة الرياض، واثنين بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.