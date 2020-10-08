نهاية أسبوع ماطرة في نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

الأرصاد: حالة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

حالة الطقس الأرصاد

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08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:50 AM

الأرصاد: حالة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة

نهاية أسبوع ماطرة في نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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