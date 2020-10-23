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أكدت أنها تتطلع لتحقيق الأمن والسلام والسيادة فيها

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

