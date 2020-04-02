وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"

استعرضا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة لاستعراض الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، كما تم استعراض مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.