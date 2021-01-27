"التحلية" و"مرافق" تُوقّعان اتفاقية لتطوير تقنية صفر رجيع ملحي

باكورة التعاون مشروع بحثي بعنوان "استخراج المعادن النادرة"

وقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ممثلةً بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال "صفر رجيع ملحي"، بحضور محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس محمد الزعبي.

وبحسب الاتفاقية؛ سيتعاون الجانبان في تطوير تقنية صفر رجيع ملحي التي تملكها المؤسسة، وسيكون باكورة هذا التعاون مشروع بحثي بعنوان "استخراج المعادن النادرة من رجيع محطات التحلية للحصول على منافع تجارية".

ويُجسد هذا التعاون الخبرة العالية لدى الطرفين حيث تمتلك المؤسسة خبرة طويلة في إنتاج ونقل وتشغيل محطات التحلية، كما أنها تمتلك تقنية "صفر رجيع ملحي" العالمية، ولديها خبرة طويلة في تطوير تقنيات التحلية الابتكارية من خلال ذراعها البحثي بالجبيل، فيما لدى شركة مرافق محطات تحلية ذات سعة ضخمة، وخبرة واسعة في توفير خدمات المرافق للعملاء الصناعيين والتجاريين.

ويهدف تبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيا وتحسين عمليات التسويق التجاري بين الطرفين إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.