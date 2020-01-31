"الانضباط": إيقاف "أميسي" مباراتين .. وتغريم رئيس نادٍ

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سيدريك أميسي لاعب فريق التعاون مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، نظير قيامه عند الدقيقة (72) من المباراة، بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس، الأمر الذي استدعى طرده مباشرةً من قبل حكم المباراة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم فريق الشعلة مبلغ عشرة آلاف ريال بعد نيل ستة من لاعبيه على بطاقة صفراء أمام فريق الجبلين.

وغرمت اللجنة سعود الحربي رئيس نادي أحد مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بعد نزوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الأنصار.