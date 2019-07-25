الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعه في الحديدة

قتل وجرح عدداً من المتمردين

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي الانقلابية داخل مدينة الحديدة، في أحدث خرق للهدنة المطبقة في المدينة بموجب اتفاق استوكهولم.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا اختراق دفاعاته عند خطوط التماس بشارع الخمسين، تحت غطاء ناري مكثف.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.