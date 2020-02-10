أمير الرياض يناقش الموضوعات المشتركة مع السفير الأمريكي بالمملكة

تبادل الأحاديث الودية خلال لقاء جمعهما اليوم بقصر الحكم بالعاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.





وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.