"الأرصاد": سحب رعدية على أجزاءٍ من تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 12 ظهراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل.

تبوك امطار حالة الطقس

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 09:48 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 12 ظهراً

"الأرصاد": سحب رعدية على أجزاءٍ من تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل.

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