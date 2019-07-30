العدالة يعزز صفوفه بالسنغالي أليو سيسي

أعلنت إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي عن إنهائها إجراءات تعاقدها مع لاعب خط الوسط السنغالي أليو سيسي قادمًا من نادي الرياضي البنزرتي التونسي دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي العدالة عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وسبق للاعب (صاحب 29 عامًا)أن دافع عن ألوان نادي القابسي التونسي.

وفي سياق متصل توجهت بعثة فريق العدالة إلى مدينة المنستير التونسية، لبدء المرحلة الثالثة من الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وسيعمد المدرب التونسي إسكندر القصري في برنامجه إلى تدريبات لياقية مكثفة، على فترتين صباحية ومسائية يتخللها ثلاث مباريات ودية.

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30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 09:45 PM

العدالة يعزز صفوفه بالسنغالي أليو سيسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الأحساء

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أعلنت إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي عن إنهائها إجراءات تعاقدها مع لاعب خط الوسط السنغالي أليو سيسي قادمًا من نادي الرياضي البنزرتي التونسي دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي العدالة عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وسبق للاعب (صاحب 29 عامًا)أن دافع عن ألوان نادي القابسي التونسي.

وفي سياق متصل توجهت بعثة فريق العدالة إلى مدينة المنستير التونسية، لبدء المرحلة الثالثة من الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وسيعمد المدرب التونسي إسكندر القصري في برنامجه إلى تدريبات لياقية مكثفة، على فترتين صباحية ومسائية يتخللها ثلاث مباريات ودية.

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