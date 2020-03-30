بخريطة رقمية.. التجمع الصحي بالقصيم يراقب مؤشرات "كورونا"

توضح عدد المستشفيات والتجهيزات اللازمة وسعة غرف العزل

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم نظاماً إلكترونياً، لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا بعد تصميم خريطة رقمية تشمل جميع المستشفيات بالمنطقة.

وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن النظام الإلكتروني روعي في تصميمه على خريطة رقمية لمنطقة القصيم توضح مواقع المستشفيات والسعة السريرية ونسب الإشغال، والسعة السريرية لغرف العزل، والتحكم في توجيه فرق مكافحة العدوى إلكترونياً إلى المستشفيات حسب الإحتياج وعدد الممارسين الصحيين بأقسام مكافحة العدوى .

وذكر أن النظام الإلكتروني يوضح التجهيزات والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفيات والمرتبطة بالكوارث والأزمات وإيضاح عدد الحالات الخاصة بكورونا، سواءً المشتبه بها والحالات أو المؤكدة، بالإضافة إلى إعطاء تفاصيل كاملة عن جميع المستشفيات كلا على حدة .

وأشار التجميع الصحي إلى أن النظام سيسهم في مراقبة جميع المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في المنشآت الصحية بالمنطقة، والتأكد من سير العمل حيث يتم تحديث الخريطة الإلكترونية بشكل لحظي ومباشر ومتابعتها من قبل الإدارات المعنية بالتجمع.