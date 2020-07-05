بمشاركة 2800 طالب بالدفعة الأولى.. "موهبة" تطلق برامجها الإثرائية 2020

على دفعتين موزعين على المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

انطلقت اليوم الدفعة الأولى من برامج "موهبة" الإثرائية لصيف 2020، الذي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع؛ في حين تم فتح التسجيل للدفعة الثانية من البرنامج والتسجيل متاح فيه حتى 18 يوليو الجاري، على أن تنطلق الدفعة الثانية خلال الفترة من 9 إلى 27 أغسطس.

وتنفذ الدفعة الأولى من البرامج الإثرائية الصيفية لهذا العام 2020 عن بُعد، بمشاركة 2800 طالب وطالبة، موزعين على المراحل الدراسية المختلفة، الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية.

وأكدت "موهبة" حرصها على تنفيذ برامجها الإثرائية هذا العام عن بُعد في جميع مناطق ومدن المملكة التي تتوفر فيها خدمات الإنترنت؛ حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة الطلاب والطالبات، واستمرار برامجها للرفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم.

وتتضمن برامج "موهبة" الإثرائية الصيفية 2020 اثنتي عشرة وحدة إثرائية، تنتظم في خمسة مسارات علمية، وتشمل الوحدات الإثرائية: الاختراعات، وكن عالمًا في البيئة والهندسة، ورحلة في عالم الأعداد للمرحلة الابتدائية، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، وبرمجة الحاسب، والماء في الحياة والطاقة للمرحلة المتوسطة، التشفير، العلوم الطبية الحيوية، تطبيقات كيميائية، ومبادئ التصميم الهندسي، والهندسة الكهربائية للمرحلة الثانوية؛ حيث تشمل المسارات خمسة مجالات علمية، وهي: الفيزياء والهندسة، والكيمياء، والرياضيات وتقنية المعلومات، والأحياء والعلوم الطبية، والبيئة.

وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" قد قررت زيادة عدد مقاعد البرامج الإثرائية الصيفية 2020؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2800 مقعد بسبب الإقبال الكبير من الطلاب والطالبات، بعد حجز جميع المقاعد المطروحة التي أعلنت عنها "موهبة" والبالغة 2000 مقعد عند فتح باب التسجيل، في أقل من 5 ساعات فقط من بدء التسجيل، كما تجاوبت "موهبة" مع الإقبال العالي على برامجها، وتم إعلان التسجيل للدفعة الثانية من البرامج الإثرائية بنفس المسارات، والذي أتيح من (29 يونيو).

وتتيح البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات، تحقيق أمثل استثمار لوقت الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في برامج تعليمية واعدة تسهم في إرشادهم للتخصصات المناسبة لهم، وتعزز رصيد المملكة من رأس المال البشري، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنحهم فرصة تمثيل المملكة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.