إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة

قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.