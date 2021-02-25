إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة

قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة

كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

أمانة الرياض الرياض

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 10:02 AM

قالت إن مراقبيها نفّذوا فيها 6.488 جولة رقابية.. لأن #صحتكم_أمانة

إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. أمانة الرياض تكشف حصيلة آخر 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس، أنها نفّذت خلال آخر 24 ساعة 6.488 جولة رقابية على المنشآت.

وأوضحت الأمانة قائلة: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة، نفّذ مراقبونا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتستمر الرقابة لأن #صحتكم_أمانة.

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