شرطة الرياض تقبض على ٤٠ متسولًا.. و٢٥ مخالفًا للإقامة

خلال حملة نفذتها الجهات الأمنية في أحياء السليمانية والياسمين

قبضت شرطة منطقة الرياض على ٤٠ متسولًا ومتسولة في أحياء السليمانية والياسمين والرمال، وغيرها من الأحياء.

جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها الجهات الأمنية.

وفي سياق متصل قبضت فرق البحث الجنائي بشرطة الرياض على 25 مخالفًا للإقامة، وذلك في حيَّي النرجس والقيروان.