"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات

استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

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01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 03:08 PM

بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات

"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.

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