"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات

استقبل ‏أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.