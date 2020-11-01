"الفيصل" يستقبل وزير التعليم ويطلع على خطط الوزارة في مكة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.
بهدف تطوير العملية التعليمية لصقل مواهب الطلاب والطالبات
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ للاطلاع على شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.