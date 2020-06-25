أسعار النفط تنخفض.. 39.88 دولارًا أمريكيًّا لبرميل "برنت"

استقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس عند 40.26 دولارًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.63 دولارًا أمريكيًّا؛ بما نسبته 3.93%، ليصل إلى 39.88 دولارًا أمريكيًّا.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 10:40 AM

استقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس عند 40.26 دولارًا

أسعار النفط تنخفض.. 39.88 دولارًا أمريكيًّا لبرميل "برنت"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.63 دولارًا أمريكيًّا؛ بما نسبته 3.93%، ليصل إلى 39.88 دولارًا أمريكيًّا.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولارًا أمريكيًّا.

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