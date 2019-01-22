فريق طبي بمستشفى العلا ينقذ يد طفل إثر سقوطه على جسم معدني

بعد إصابته بقطع كامل بالعصب الزندي والوتر القابض للإصبع الأوسط

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا من إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا يعاني من إصابة بقطع كامل في العصب الزندي لليد اليسرى وقطع كامل بالوتر القابض السطحي للإصبع الأوسط، وذلك جراء سقوطه على جسم معدني حاد.

وقال أخصائي جراحة مخ وأعصاب بمستشفى الأمير عبدالمحسن الدكتور أحمد مصطفى: الطفل حضر مع ذويه لقسم الطوارئ وكان يعاني من قطع بالساعد لليد اليسرى إثر جرح غائر نتيجة سقوطه على جسم معدني حاد مما أدى إلى إصابته بقطع كامل في العصب الزندي الأيسر وقطع كامل بالوتر القابض السطحي للإصبع الأوسط.

وأضاف: أدخل الطفل على الفور إلى غرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية من أجل ربط العصب الزندي والوتر.

وأردف: العملية استغرقت ساعة ونصف وتكللت بنجاح، وقد غادر الطفل مع ذويه المستشفى بعد استكمال فترة العلاج وحالته الصحية مطمئنة.

من جهته، أعرب مدير القطاع الصحي ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا مطلق بن فارس الفقير، عن شكره لطاقم الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وقسم العمليات، كما قدم شكره لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى.