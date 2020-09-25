الخارجية الأمريكية: السعودية حليفنا الرئيس ونقف معاً في وجه إيران والحوثيين

أكدت أمام مجلس الشيوخ دعمها لجهود المملكة لإحلال السلام في اليمن

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في اليمن مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يقف في وجه الحوثيين.

وتفصيلاً، جددت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها بأن المملكة العربية السعودية حليف رئيسي وذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنه يجب أن يقف المجتمع الدولي في وجه الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأعربت عن دعمها لجهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن وقالت انها ستمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.