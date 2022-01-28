مع نهاية "الميركاتو الشتوي".. الشباب ينهي علاقته بـ"الزوري"

مع اقتراب نهاية "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الشباب، اليوم الجمعة، عن توقيع إدارة النادي مخالصةً مالية مع لاعب الفريق الكروي الأول عبد الله الزوري، كما قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها بنادي الشباب.

ولعب الزوري لعدة أندية بالدوري السعودي؛ منها "الهلال، الوحدة، النهضة"، وانتقل للشباب مطلع عام 2020 قادمًا من نادي الوحدة.

