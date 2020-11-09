تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تبوك

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:24 AM

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها

تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء تبوك

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