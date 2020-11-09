تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.الهيئة العامة للغذاء والدواء تبوك
"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.