تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.