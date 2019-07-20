الفيحاء يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي رافاييل آسيس لموسم واحد

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات توقيع العقد الرسمي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك آسيس بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وقد جرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة الفيحاء في معسكر هولندا، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسام الربيعة، وإداري الفريق الأستاذ مساعد الثبيتي.

من جانبه، عبّر آسيس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الفيحاء واعدًا بتقديم الأداء الذي يرتقي لطموحات إدارة النادي والجمهور الفيحاوي.