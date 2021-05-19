سلطنة عُمان: 696 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حصيلة المتعافين تصل إلى 192198 حالة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2228 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 659 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192198 حالة.