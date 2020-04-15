أسعار النفط تهوي بعد زيادة غير مسبوقة في مخزون الخام الأمريكي

خام برنت انخفض 6.4 % إلى 28 دولاراً للبرميل

هوت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة أسبوعية غير مسبوقة في مخزونات الخام، في حين أظهرت التوقعات انهيار الطلب العالمي إلى أدنى مستوياته في ربع قرن.

وبحلول الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 1.88 دولار بما يعادل 6.4 بالمئة إلى 27.72 دولاراً للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 19.87 دولاراً.

أسعار النفط

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 07:32 PM

خام برنت انخفض 6.4 % إلى 28 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تهوي بعد زيادة غير مسبوقة في مخزون الخام الأمريكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هوت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة أسبوعية غير مسبوقة في مخزونات الخام، في حين أظهرت التوقعات انهيار الطلب العالمي إلى أدنى مستوياته في ربع قرن.

وبحلول الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 1.88 دولار بما يعادل 6.4 بالمئة إلى 27.72 دولاراً للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 19.87 دولاراً.

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