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أوقف الرحلات وألسنة اللهب ارتفعت إلى مسافات بعيدة

حريق متطور بمحطة قطار الحرمين بسليمانية جدة

تباشر حالياً فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً متطوراً بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.

ووفقاً لمصادر "سبق" فقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.

"سبق" ستوافيكم بالمستجدات لاحقاً.