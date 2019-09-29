حريق متطور بمحطة قطار الحرمين بسليمانية جدة

أوقف الرحلات وألسنة اللهب ارتفعت إلى مسافات بعيدة

تباشر حالياً فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً متطوراً بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.
ووفقاً لمصادر "سبق" فقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
"سبق" ستوافيكم بالمستجدات لاحقاً.

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 02:06 PM

أوقف الرحلات وألسنة اللهب ارتفعت إلى مسافات بعيدة

حريق متطور بمحطة قطار الحرمين بسليمانية جدة

عبدالله الراجحي

جدة

39 88,433

تباشر حالياً فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً متطوراً بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.
ووفقاً لمصادر "سبق" فقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
"سبق" ستوافيكم بالمستجدات لاحقاً.

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