مدير مرور عسير يقلد "القيسي" رتبة "رائد"

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، مدير شعبة مرور محافظة تثليث متعب بن علي القيسي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وعبّر "القيسي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.