في أول ظهور إعلامي بعد إقالته.. "بولتون" يوبّخ "ترامب" لهذا السبب

تجنّب الحديث عن "فضيحة أوكرانيا".. و"واشنطن بوست": هل يعمّق الورطة؟

في أول ظهور إعلامي له منذ إقالته، اختار مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن ينتقد الرئيس دونالد ترامب وسياسته بشأنه كوريا الشمالية، متجنبًا الحديث عن أزمة أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن قبل أيام بشكل مفاجئ إقالة بولتون، الذي يُعتبر أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات بشأن التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه في أعقاب إعلان الإقالة، أشادت كوريا الشمالية، على لسان الدبلوماسي كيم ميونغ جيل، بقرار بفصل بولتون؛ معربة عن تفاؤلها بإمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة قريبًا.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية؛ فإن بولتون تجنّب، في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ إقالته، الحديث عن القضايا الراهنة (مثل فضيحة أوكرانيا)؛ مضيفة أنه ركز كل حديثه عن سياسة ترامب تجاه بيونغ يانغ، وهو ما يؤكد الخلاف الذي كان قائمًا بين الطرفين بشأن هذا الملف.

وقال بولتون، خلال حديثه بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: إن الزعيم كيم جونغ أون كان "سعيدًا لرؤيتي خارج أسوار البيت الأبيض"؛ مضيفًا: "لا يوجد أي أساس للوثوق في الوعود التي يقدّمها الكوريون الشماليون".

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن عقد قمم مع كيم، وأن تتبع بدلًا من ذلك نهجًا أكثر شدة تجاه هذه الدولة؛ بما في ذلك تغيير محتمل للنظام وحتى استخدام القوة العسكرية؛ لحثها على وقف برنامجها النووي".

وأشار بولتون إلى أن "إدارة ترامب، في إطار مساعيها إلى إبرام اتفاق نووي؛ تمنح الكثير من الصلاحيات لبيونغ يانغ، لمواصلة انتهاكها عقوبات مجلس الأمن".

وأردف قائلًا: "كوريا الشمالية اليوم ونحن نتحدث، تواصل انتهاك العقوبات.. عندما تبحث عن سلوك ملائم من الآخرين، عليك أولًا أن تثبت ذلك بنفسك".

وسبَق لترامب أن وصف بولتون بـ"الشخص القاسي"، وقال إنه "يميل إلى التدخلات العسكرية".

وأضاف: "أبلغت جون بولتون بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة".

هذا، وتساءلت "واشنطن بوست"، في ختام تقريرها، عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بولتون في مسار انتقاده لترامب، وما إذا كان بإمكانه تقديم إفادته في قضية المكالمة الهاتفية المسربة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأمر الذي سيعمّق "ورطة ترامب".