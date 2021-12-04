ديوان البلاط السلطاني: الأمير محمد بن سلمان يزور سلطنة عُمان.. الاثنين القادم

أعلن ديوان البلاط السلطاني، عن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان بعد غدٍ الاثنين .
سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة لصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهاراً.

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04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 05:09 PM

ديوان البلاط السلطاني: الأمير محمد بن سلمان يزور سلطنة عُمان.. الاثنين القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن ديوان البلاط السلطاني، عن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان بعد غدٍ الاثنين .
سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة لصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهاراً.

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