"الشريم" إلى رتبة مقدم ركن

قلَّد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية المكلف، اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني، الرائد الركن، فهد بن ممدوح الشريم، رتبة "مقدم ركن"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "الشريم" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تهني المقدم الركن فهد بن ممدوح الشريم، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.