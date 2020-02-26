"هواوي" تتحدى "جوجل" وتعلن رسمياً موعد طرح "قاتل سامسونج"

تحدّت شركة "هواوي" الصينية إعلان "جوجل" التحذيري، بإعلانها بصورة رسمية عن موعد طرح هاتفها الجديد، الذي يوصف بأنه سيكون "قاتل" أيقونة سامسونج القابلة للطي.

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن "هواوي" أعلنت بصورة رسمية نيتها إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي "ميت إكس إس" الذي سيتم طرحه رسمياً في الأسواق يوم 5 مارس المقبل.

وكانت "هواوي" قد كشفت النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، والذي كشفت أنه سيدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المقرر أن يصل سعر هاتف "هواوي ميت إكس إس" إلى 2400 دولار أمريكي.

وستبدأ "هواوي" في طرح الهاتف في الأسواق الصينية، على أن تدعم باقي دول العالم تباعاً بإصدارها الجديد القابل للطي.

وكانت "جوجل" قد أطلقت تحذيراً لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة، وأوضحت "جوجل" ذلك في بيان رسمي شارحة الوضع الحالي مع شركة "هواوي" الصينية، بعد منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل العملاق الصيني.

وجاء في البيان: "يحظر على جوجل العمل مع هواوي في توفير تطبيقات جوجل في طراز الأجهزة الجديدة، بما في ذلك بريد جيميل والخرائط ويوتيوب وبلاي ستور وغيرها؛ من أجل التحميل المسبق أو تنزيلها على هذه الأجهزة."

وأكد البيان أن سبب هذا الإعلان هو تلقي الشركة عدداً من الأسئلة حول أجهزة "هواوي" الجديدة كالطرز الجديدة التي يتم إطلاقها الآن أو السابقة التي طُرحت بعد 16 مايو 2019، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقات "جوجل" وخدماتها على هذه الأجهزة، ولذلك أرادت الشركة تقديم إرشادات واضحة لأولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة المهمة.

ويأتي هاتف "هواوي ميت إكس إس"، بحسب مدير المبيعات في الشركة ريتشارد يو، فحجم الشاشة يصل بعد الفتح إلى 8 بوصات، وهو ما يمكّن حامل الجهاز من اقتناء هاتف وتابلت في وقت واحد.

وبحسب الشركة، لم يتم يغيير حجم الشاشة عن الإصدار السابق، لكن تم تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانه، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ومن المشكلات التي سيواجهها حامل الهاتف هو عدم وجود نظام التشغيل أندرويد بنسخته الرسمية في الجهاز؛ بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة على الشركة، لكن "هواوي" وفّرت ضمن أجهزتها آلية تجعل جميع تطبيقات أندرويد تعمل بشكل آمن ودون عقبات.