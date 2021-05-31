ما هي "ممرات الصحة بين الدول" التي اعتمدها مسؤولو السياحة في الشرق الأوسط.. لفتح الوجهات؟!

وافق عليها 13 مسؤولَ سياحة عربي

اتفق أعضاء لجنة إقليم الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، التي تضم في عضويتها 13 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مؤخرًا على الآتي:

- مبادرة وضع إطار عمل مشترك لفتح الحدود الدولية لإنعاش السياحة وتبني نهج منسق لتطوير بروتوكولات موحدة للسفر الآمن والمسؤول في جميع أنحاء المنطقة.

- تنسيق بروتوكولات السفر وتنشيط السفر الإقليمي من خلال وضع إطار عمل مشترك لإعادة فتح الحدود الدولية.

- إنشاء ممرات الصحة العامة المعتمدة بين الوجهات للترويج للتجارب السياحية وإعادة إطلاق الوجهات السياحية.

ماذا تعني الممرات الآمنة بين الوجهات السياحية؟

تعني الممرات الصحية اتفاقًا بين دولتين أو أكثر، على السماح لدخول المواطنين بدون حجر صحي؛ وفقًا لمعايير صحية متبادلة ومتساوية بين الدول.. ومن فوائده:

- يعتبر نقلة نوعية في السفر، ويؤدي إلى زيادة في معدلات السفر بنسبة أكثر من 25%.

- توفير عنصر الأمان للمسافرين وتحمل رسالة آمن تمامًا.

- لا يوجد حجر صحي.

- أكثر الفئات استفادة من الممرات الصحية هم رجال الأعمال والمستثمرون.

- كلما زاد عدد الدول التي يتم الاتفاق معها على إقامة ممرات آمنة، زاد نشاط السفر والسياحة من الدولة وإليها.

- تنشيط السفر بشكل فوري في كلا الوجهتين أو الدول الموقعة على الاتفاقيات.

يُذكر أن قمة تعافي القطاع السياحي الدولي، شارك فيها قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص؛ لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة؛ حيث استضافت القمة أكثر من 60 متحدثًا في الرياض، وبمشاركة 16 وزيرًا للسياحة من كافة أرجاء العالم.