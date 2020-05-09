متطوعون يوصلون الأدوية للمرضى بـ"صامطة"

ضمن مبادرة "دواؤك يصلك" بصحة جازان

قام قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك فهد بـجازان، بمتابعة المشرف على التوزيع الصيدلي علي هزازي، والمتطوع طاهر شوك مشرف التوزيع بمحافظة صامطة، بتوزيع الأدوية على المرضى بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة (دواؤك يصلك)، التي تنفذها صحة جازان تسهيلاً منها على المرضى المحتاجين للأدوية بعد طلبها من قِبل المرضى عبر وسيلة التواصل مع مستشفى الملك فهد بجازان، الذي يجهز أدوية المرضى حسب ملفاتهم الصحية، ويتم إيصالها إليهم بمنازلهم بمحافظة صامطة، بمشاركة المتطوعَين بندر شوك وعبدالله غليلة؛ وهو ما قابله المرضى بالشكر والعرفان على هذه المبادرة التي خففت عنهم عناء التنقل في ظل الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.