"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "قدم تهنئتك وأنت في البيت"

مواكبةً لجهود الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

أطلقت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبادرة "قدم تهنئتك وأنت في بيتك"؛ في إطار المساهمة المجتمعية لتوعية مختلف فئات المجتمع بأهمية البقاء في البيوت والمشاركة في فرحة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، عبر الوسائط الإلكترونية.

يأتي ذلك التحرك مواكبةً لجهود القيادة الرشيدة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الوزارة: هذه المبادرة تأتي بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتستهدف تقديم أكثر من مليوني رسالة تهنئة مقدمة من عموم فئات المجتمع للقيادة الرشيدة، وللجنود المرابطين على الحدود، ورجال الأمن، وللممارسين الصحيين، ولعموم المواطنين والمقيمين عبر تصاميم متميزة بكلمات ودعوات يضاف فيها اسم مقدم التهنئة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية: https://www.moia.gov.sa، ويمكن تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت: هذه التصاميم تحمل عبارات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، إسهاماً من الوزارة في تحقيق الفرح بالعيد والتواصل مع فئات المجتمع.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصاميم ستكون متاحة ليلة العيد حتى آخر يوم من أيام العيد، داعيةً الجميع إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب ما قد يكون سبباً في انتشار الوباء.