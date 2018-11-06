بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة السعودية خلال حفل استقباله بالقصيم

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أداء العرضة السعودية، وذلك خلال حفل استقباله لدى وصوله القصيم.

ونشر حساب قناة الإخبارية مقطع فيديو، يظهر فيه الملك سلمان وهو يؤدي العرضة، التي تعتبر فلكلورًا شعبيًّا تراثيًّا، تشتهر به السعودية، كما أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لديها.



وشرف الملك سلمان مساء اليوم حفل استقبال أهالي منطقة القصيم بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.