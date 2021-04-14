"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة

الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 08:11 PM

جرى مناقشة أبرز القضايا وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة

"المعلمي" يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيًّا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏

حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

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مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي

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