للحد من انتشار كورونا.. إندونيسيا تعلّق الرحلات الجوية والبحرية المحلية

بداية من اليوم.. وسيستمر حتى 31 مايو

علّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إراواتي، في تصريح لها اليوم، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية؛ لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 02:08 PM

بداية من اليوم.. وسيستمر حتى 31 مايو

للحد من انتشار كورونا.. إندونيسيا تعلّق الرحلات الجوية والبحرية المحلية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جاكرتا

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علّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إراواتي، في تصريح لها اليوم، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية؛ لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

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