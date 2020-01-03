انطلاق دورة الشيخ العلامة أحمد النجمي العلمية السابعة بمحافظة الطوال

تستمر 6 أيام موزعة على فترتين.. وينفذ بكل فترة ثلاثة دروس يومياً

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي العلمية السابعة لعام 1441هـ بجامع الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي بقرية النجامية التابعة لمحافظة الطوال، والتي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة لمدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ثم كلمة لمدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ثم ألقيت محاضرة بعنوان "فضل العلم والعلماء" قدمها مدير معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون اﻹسلامية والدعوة واﻹرشاد الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر.

وأوضح المشرف العام على الدورة، الشيخ عبدالله بن محمد النجمي، أن الدورة موزعة على فترتين ينفذ في كل فترة ثلاثة دروس يومياً وتبدأ الفترة الأولى 9/ 5 /1441هـ إلى 11/ 5/ 1441هـ بالدرس الأول بعنوان" شرح كتاب الجهاد من صحيح مسلم" يلقيه فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي والدرس الثاني بعنوان "مناهج السالكين.. للسعدي" يلقيه الشيخ محمد بن زيد المدخلي والدرس الثالث بعنوان: "شرح كتاب الشمائل المحمدية" ويلقيه الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، أما الفترة الثانية من 12/ 5/ 1441 هـ إلى 14/ 5/ 1441هـ الدرس الأول بعنوان "لمعة الاعتقاد" يلقيه فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد النجمي والدرس الثاني بعنوان "مختصر السيرة النبوية.. للشيخ محمد بن عبدالوهاب" يلقيه الشيخ علي بن زيد المدخلي والدرس الثالث بعنوان "عمدة الأحكام" يلقيه الشيخ محمد بن محمد صغير عكور.

وأضاف "النجمي" أن دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله العلمية الثالثة تقام أيضاً للمبتدئين لعام1441هـ وتستمر ستة أيام، وتستهدف المبتدئين من البنين والبنات بالجامع الجنوبي بقرية النجامية.

واختتم "النجمي" بأن الدورتين سيتخللهما شهادات للمنتظمين وجوائز وهدايا للمتميزين بالإضافة لنقل وسكن وإعاشة وتوزيع منهج الدورة مجاناً وكذلك يوجد مكان مخصص للنساء.